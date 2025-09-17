Detenidas dos personas por robos con fuerza en A Guarda

El Equipo Básico de Inspecciones Oculares (EBIO) de la Guardia Civil de Tui ha detenido a dos vecinos de A Guarda, de 41 y 37 años, con numerosos antecedentes policiales, como presuntos autores de dos robos con fuerza.

Uno de los robos se cometió el pasado 1 de septiembre en A Guarda. Se cometió a la fuerza, en un local de hostelería, donde autores desconocidos se llevaron un botín de 3.000 euros en efectivo.

El segundo robo fue el pasado día 10, en una tienda de golosinas de la misma localidad, donde, además de dinero en efectivo, se llevaron varios productos.

Tras las diferentes pesquisas y gestiones realizadas por el equipo EBIO de Tui, fueron detenidas estas dos personas, que fueron puestas a disposición judicial, decretando el juez su puesta en libertad con cargos.