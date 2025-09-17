El Club Meigarco suspende sus cursos al retirarles el pabellón de Porto Cabeiro

El Club Meigarco de Redondela, uno de los más laureados de Galicia y referente en el tiro con arco en el sur de Galicia, ha decidido suspender los cursos de iniciación y una formación en colaboración con la Asociación contra el Cáncer al cancelarles el Concello la concesión del uso del pabellón del Porto Cabeiro.

El secretario del club, Óscar Casal, explica que la única opción ofrecida por la Concejalía de Deportes es la utilización del gimnasio del IES de Chapela «el cual no cumple las necesidades mínimas para la realización de nuestros entrenamientos, por lo que nos quedamos a fecha de hoy sin instalaciones a cubierto donde poder entrenar de cara a la nueva temporada de sala». Además considera «inviable» el local de estas instalaciones para guardar el material, ya que es muy voluminoso y el espacio es inapropiado.

Casal lamenta que en la reorganización de horarios en el pabellón de Chapela se dé a otros clubs más horas en detrimento del club de tiro con arco, que lleva años entrenando en ese lugar.

Pese a ello, confía en que la situación se pueda reconducir y que se les devuelva la concesión que les permitía la utilización del pabellón los martes de 20.00 a 22.00 horas y los miércoles de 21.00 hasta el cierre o, en caso contrario, que se les facilite unas instalaciones adecuadas para la práctica de este deporte.