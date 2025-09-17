Cerca de 40 establecimientos de Porriño abrirán el próximo viernes hasta la medianoche

Porriño celebrará este viernes, 19 de septiembre, la primera edición de «Noite Aberta», una propuesta con la que el Concello pretende dinamizar la vida comercial y cultural de la villa, con una noche llena de actividades, música y promociones. Así, desde las 21.00 horas hasta medianoche, un total de 37 comercios locales, que abarcan diferentes sectores, desde textil, calzado, deporte, joyería, decoración y alimentación, abrirán sus puertas para quien quiera realizar sus compras.

Fiesta flamenca

La programación, enmarcada en las Festas do Cristo, arrancará ya a las 18.30 horas, con una fiesta flamenca en la Plaza Arquitecto Antonio Palacios, y continuará con un concierto de Noemí a las 21.00 horas en el Parque do Cristo, coincidiendo con la apertura nocturna de los establecimientos.

Las personas que hagan sus compras durante la «Noite Aberta» podrán participar en el sorteo de tres carros de compra valorados en 100 euros cada uno. Para ello, deberán comprar en cuatro comercios participantes diferentes, cubrir un cupón con sus datos y depositarlo en alguno de los locales adheridos. El sorteo tendrá lugar el último día de las Festas do Cristo, coincidiendo también con la Festa dos Callos, el domingo 5 de octubre, a las 12.00 horas, en el salón de plenos del Concello.

«Esta iniciativa nace del diálogo con el sector y del compromiso del Concello por seguir impulsando la actividad económica y social de la villa», destaca el alcalde, Alejandro Lorenzo, haciendo hincapié en la oportunidad «para redescubrir y apoyar nuestro comercio local, que es diverso, de calidad y esencial para la vida de Porriño».