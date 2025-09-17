Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AFAGA inicia un curso de gimnasia en Baiona

D.P.

Baiona

La asociación AFAGA Alzheimer de Baiona inicia esta semana un curso de gimnasia de mantenimiento para sus usuarios. La iniciativa, íntegramente financiada por la Diputación de Pontevedra, se enmarca dentro del programa Provincia Activa de la administración provincial.

