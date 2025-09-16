Unanimidad en la Diputación para reclamar las obras de la N-120
La Diputación de Pontevedra aprobó por unanimidad una moción presentada por el grupo popular, en la que fueron tenidas en cuenta las propuestas de los grupos de la oposición, para denunciar el abandono que sufre la carretera Nacional-120 a su paso por Ponteareas y reclamar al Gobierno central el comienzo inmediato de las obras de mejora de la seguridad viaria.
La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, defendió la propuesta en este pleno extraordinario en el que, además, se formalizó su renuncia como diputada de Turismo. Su cese voluntario responde al cumplimiento del pacto al que llegó el PP tras recuperar la Diputación en 2023. La ponteareana será sustituida por el alcalde de Covelo, Pablo Castillo. También dejó su cargo Sandra Bastos, que será sustituida por la líder del PP de Gondomar, Paula Bouzós.
