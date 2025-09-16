Terras Gauda participa en un proyecto europeo para mejorar la salud de los suelos

Bodegas Terras Gauda participa en un nuevo proyecto de cooperación internacional; esta vez con el propósito de mejorar la salud del suelo. Así, en colaboración con la Universidad de Vigo, ha seleccionado tres parcelas de viñedo en O Rosal con diferentes orientaciones, pendientes y edades de las cepas, que pone a disposición de este proyecto para su análisis, monitorización y aplicación de diferentes soluciones para mejorar la salud del suelo.

El proyecto, que lleva el nombre de LivingSoiLL y está financiado por la Comisión Europea con un presupuesto de 12 millones de euros, surgió de la necesidad de salvaguardar suelos saludables para las generaciones futuras y combatir su degradación. En él participan 48 socios, entre empresas, grupos científicos, centros tecnológicos y universidades de Europa; entre los que se encuentran la Universidad de Vigo y Bodegas Terras Gauda. La misión de todos es hallar soluciones locales para reducir la erosión del suelo, mejorar su estructura, minimizar el impacto del uso intensivo de recursos y aumentar el almacenamiento de agua y su biodiversidad.

El vicepresidente ejecutivo de Terras Gauda, Antón Fonseca; el director general, Iago Becerra; el director enológico, Emilio Rodríguez; y el catedrático en zoología y especialista en Ecología del suelo de la UVigo, Jorge Domínguez, presentaron esta mañana el proyecto, que cuenta con cinco «laboratorios vivientes». Estos son entornos reales, con cultivos permanentes, donde se analiza, monitoriza y se experimenta con el suelo. En el caso de España, se trabaja en viñedos y fincas de olivo, al igual que en Portugal; en Italia en plantaciones de avellanas, manzanos y viñedos; en Polonia en explotaciones de castaños y en Francia en viñedos.

En cada uno de los «laboratorios vivientes» se analizan las particularidades y necesidades del suelo, para posteriormente aplicar las soluciones que se consideren oportunas. Luego, se procederá al intercambio de información y experiencias entre viticultores, agricultores, científicos, empresas e instituciones de los diferentes países socios de LivingSoiLL. En el caso de Terras Gauda, plantean aplicar cubiertas vegetales y su propio vermicompost, creado en sus instalaciones a partir del bagazo de la uva, para mejorar la salud del suelo.

El proyecto, que todavía está en su fase inicial, se extenderá hasta finales de 2028, y, aunque no es el propósito final del mismo, la Terras Gauda producirá un vino especial a partir de las uvas, de la variedad caíño, que cultivan en estas parcelas experimentales, para conocer su efecto en la calidad de la uva y del vino.