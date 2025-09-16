Le sorprenden en Tomiño con cocaína tras un adelantamiento temerario delante de la Guardia Civil

La Guardia Civil de Tui ha sorprendido a un vecino de A Cañiza, de 68 años, con droga y un sobre con 6.000 euros tras interceptarle por un adelantamiento temerario en Tomiño cuando circulaba justo delante de los agentes.

Fue la patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Tui, durante un acto de servicio en la carretera PO-552, la que observó al turismo que les precedía adelantar a un ciclista en línea continua, invadiendo el carril contrario y obligando al vehículo que venía de frente a evitar la colisión frontal.

Los agentes procedieron a dar el alto al conductor del vehículo, que pertenecía a una empresa con domicilio en Redondela.

Así identificaron al hombre de 68 años con domicilio en A Cañiza y al que le constaban multitud de antecedentes policiales.

Además de abrir un boletín de sanción de tráfico por conducir de forma temeraria, los guardias civiles registraron el vehículo y localizaron en el habitáculo del techo un sobre con 6.010 euros en billetes de 50, 20, 10 y 5 euros y una bolsa de plástico transparente con 50 gramos de cocaína.

En un posterior cacheo, se le incautaron 295 euros que llevaba en su cartera y un teléfono móvil.