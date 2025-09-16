Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ruta para conocer los «secretos» de Ponteareas

El Concello de Ponteareas acoge este miércoles, 17 de septiembre, una visita guiada por el «corazón oculto» de Ponteareas. La actividad comenzará junto a la casa consistorial y se realizará en horario de 17 a 19 horas. Es necesario inscribirse previamente.

