El PSOE denuncia venta de comida sin licencia en el puerto deportivo

El PSOE de Baiona denuncia «la actividad irregular de una food truck instalada en el puerto deportivo de Baiona, «cuya venta al público se estaba realizando hacia la vía pública y con carteles colocados en una barandilla de uso público sin contar con la licencia municipal correspondiente».

El portavoz socialista, Carlos Gómez, explica que su grupo ya formalizó una pregunta sobre este asunto en el pleno de junio, pero que la respuesta del alcalde llegó en la sesión plenaria de septiembre. «En este pleno el alcalde reconoció que el establecimiento no disponía de licencia municipal y, lo que es más grave, no hizo absolutamente nada para corregir la situación», indica Gómez. En este sentido, cabe apuntar que la respuesta del gobierno municipal fue que «no consta solicitud o autorización, al igual que tampoco del autobús food truck que ejerció la misma actividad durante los años de su mandato».

Para el PSOE, estos hechos ponen de manifiesto «una grave falta de control y de diligencia por parte del equipo de gobierno». Asimismo, cuestionan «la igualdad de trato hacia el resto de negocios de la villa, que cumplen con la normativa y abonan sus impuestos durante todo el año».