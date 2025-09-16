Porriño abrirá en un mes su primer parque para animales

El Concello de Porriño ha iniciado los trabajos de acondicionamiento del que será el primer parque para animales del municipio, situado en la Avenida de Galicia, en una localización privilegiada en el centro de la villa. Se trata de una parcela de 1.614 metros cuadrados que será transformada en un espacio moderno, funcional y pensado tanto para el disfrute de los ciudadanos como de sus animales de compañía. Desde el gobierno local estiman que esta nueva área de recreo estará operativa el próximo mes.

«Queremos crear espacios que respondan a las demandas de nuestra gente. Este parque es un paso más hacia un Porriño más verde, más amable y más inclusivo, también con los porriñeses de cuatro patas», destaca el alcalde, Alejando Lorenzo.

El diseño del nuevo espacio contempla dos áreas diferenciadas. Por un lado, una más próxima a la avenida principal, una zona abierta al público, con árboles, bancos, papeleras y mobiliario urbano, que ofrecerá un lugar de descanso y encuentro para los vecinos; y otra área anexa vallada y cerrada perimetralmente, destinada de manera exclusiva al ocio de los perros, gatos y demás animales que podrán correr y jugar de forma segura y controlada. Además, el parque contará con una fuente de agua adaptada tanto para personas como para animales, favoreciendo así el bienestar y la comodidad de todos los usuarios. En este sentido, el concejal de Parques, Marcos Martínez, hace un llamamiento a la concienciación y responsabilidad ciudadana «para que se recojan los excrementos de los animales y se utilicen botellas con desinfectante, con el fin de mantener el municipio limpio y agradable para todos y todas».