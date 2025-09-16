Las peñas de Mos, una tradición modernizada

Hay tradiciones que desaparecen, algunas que se recuperan y otras que, como la romería de las Festas do Libramento, en la parroquia mosense de Pereiras, han evolucionado a lo largo del último siglo, derivando en nuevas costumbres, como el desfile de carrozas del sábado, que comenzó de forma fortuita hace 25 años y que ha ido creciendo hasta reunir en esta edición a 200 personas repartidas en 13 peñas.

«La vieja tradición de las romerías y de las peñas en Pereiras supo adaptarse a los tiempos modernos, manteniendo su esencia y creando nuevos recuerdos para el futuro de esta gran fiesta del Concello de Mos», valora Antonio Gómez, secretario de la comunidad de montes de Pereiras.

Explica Antonio Gómez que la tradición de las peñas de Pereiras nace en las antiguas romerías, porque estas juntaban a grupos de vecinos y vecinas que iban de fiesta en fiesta. Había tres grandes romerías a las que acudían las peñas de Pereiras: la de San Diego de Mosende; la Virxe das Neves, en Herville; y la Manfarallada, en la carballeira de San Cibrán de Bembrive.

A la izq., Leo Costas entrega el primer premio a «As Forasteiras». Arriba, una carroza del desfile de este año. | D.P.

De la misma manera que los vecinos y vecinas de Pereiras iban a esas romerías, peñas de otras parroquias devolvían la visita el domingo del Libramento; como la peña «Pandereta», formada por vecinos de Dornelas, que dejaron de acudir hace unos años; y la peña «A Esparrilla», procedente de Tameiga, que a día de hoy todavía sigue fiel a su cita con el Libramento, siendo la única peña histórica que se mantiene viva y que fue testigo del nacimiento de las peñas modernas, las que tienen su día grande el sábado de la fiesta.

Fue hace 25 años cuando la peña «Os Caciques», un grupo de jóvenes, acudió a la tirada de fuegos con un tractor adornado, contagiando a otros grupos que poco a poco fueron emulando esta práctica, creando una nueva tradición: el desfile de carrozas del sábado.

A «Os Caciques» le siguieron «Os Camándulas», «Os Metemedos» y otras muchas, que cada año fueron evolucionando. Al principio las carrozas eran tractores o chimpíns adornados con ramas y xestas, y ahora ya son auténticas obras de arte cuyas temáticas guardan en secreto hasta el día del desfile, que precede a la tirada de fuegos de artificio del sábado anterior al día del Libramento, que este año logró reunir a 13 peñas.

Las peñas de Mos, una tradición modernizada

Además de «Os Metemedos», «Os Caciques» y «Os Camándulas», desfilaron las carrozas de «As Forasteiras», «As Xeitosiñas», «Os Superbebientes», «As Festiceiras», «A Culpa é do Viño», «Ruta ó Carrucho», «Os Cerkanías», «As Maruxas», «The Dagraza» y «Os Furafestas».

Un jurado designado por la comisión de fiestas es el encargado de elegir a la peña ganadora, un premio que este año consiguieron «As Forasteiras». En segundo lugar quedaron «Os Metemedos» y en tercera posición «A culpa é do viño». Y como ha crecido el número de peñas participantes, la comisión también ha incrementado el premio, que tradicionalmente era un jamón, pero que, desde este año, cada peña recibe un vale y la ganadora se lleva un galardón superior.