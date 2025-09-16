Nigrán se une a la limpieza de ríos simultánea

El Concello de Nigrán se suma el próximo domingo, 21 de septiembre, a la tradicional limpieza simultánea «Móllate polos ríos», coordinada por Adega. La actividad tendrá lugar en la desembocadura del río Muíños, desde las 11.00, y el punto de encuentro para los que quieran participar será en la Oficina de Turismo de Gaifar. Recomiendan llevar ropa y calzado adecuado y guantes.