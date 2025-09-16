Mos avanza en la construción de la nueva escuela infantil de O Rebullón
Las obras de la nueva escuela infantil de O Rebullón, en Mos, avanzan a «buen ritmo» según aseguran desde el gobierno local mosense.
La nueva construcción se encuentra actualmente en la primera fase, con la estructura y la cimentación del edificio completada. El siguiente paso consiste en la realización del cerramiento exterior y la cubierta.
El centro contará con 41 plazas públicas, que podrán ser ampliables hasta 82 en un futuro. El proyecto cuenta con una inversión de casi 700.000 euros, financiados por la Xunta de Galicia.
La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, destacó «que este es un proyecto muy esperado por las familias mosenses, que ofrecerá un servicio de calidad y supondrá un impulso para la conciliación y organización de las familias».
