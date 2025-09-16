Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Limpieza del río Tea este domingo en Salvaterra

La Asociación Lazoiro organiza este domingo, 21 de septiembre, una limpieza en el río Tea. La jornada comenzará a las 9.30 horas en la playa fluvial de Cordeiro, en Salvaterra de Miño, y rematará a las 13.30 horas. Es necesario inscribirse previamente en el 667007051.

