«Todo lo que hice fue por el bien de mi pueblo y de mi gente»

Tomiño reconoció este fin de semana la figura de Manuel Álvarez, un hombre, tal y como lo describen desde el gobierno local, «comprometido con el bien común que dedicó toda su vida a trabajar con generosidad y esfuerzo por el bienestar de los vecinos y vecinas».

Álvarez fue homenajeado en el acto cívico de las Festas do Alivio de Tomiño que contó con la presencia de autoridades locales, vecinos y vecinas.

El galardonado, recogió el reconocimiento visiblemente emocionado, agradeciendo el homenaje con humildad y resaltando el desinterés con el que siempre trabajó por Tomiño. «Todo lo que hice fue por mi pueblo y por mi gente», aseguraba Manolo mientras añadía que «este día quedará grabado en mi memoria para siempre».

Manuel Álvarez fue motor de proyectos colectivos que continúan en activo a día de hoy en el municipio tomiñés. Fue una persona implicada en las comisiones de fiestas, entre ellas las del Alivio; y también desarrolló una labor fundamental en la traída de aguas Tomiño-Forcadela, apostando siempre por la modernización y por el servicio para los vecinos y vecinas.

«Homenajear a Manolo es reconocer la importancia de todas las personas que, con humidad y dedicación, hacen posible el bien común. Su vida es un ejemplo de generosidad y compromiso y simboliza los valores que queremos mantener vivos en las Fiestas del Alivio: identidad, convivencia y orgullo colectivo», afirmó durante el acto la alcaldesa de Tomiño, Sandra González.

Por otro lado, la regidora quiso agradecer también la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Protección Civil de Tomiño, ya que «gracias a la coordinación de estas con las comisiones, todo sale de la mejor forma posible».