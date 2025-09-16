«Todo lo que hice fue por el bien de mi pueblo y de mi gente»
Manuel Álvarez fue homenajeado en el acto cívico de las Festas do Alivio
Se le reconoció por una vida dedicada al bien común
Tomiño reconoció este fin de semana la figura de Manuel Álvarez, un hombre, tal y como lo describen desde el gobierno local, «comprometido con el bien común que dedicó toda su vida a trabajar con generosidad y esfuerzo por el bienestar de los vecinos y vecinas».
Álvarez fue homenajeado en el acto cívico de las Festas do Alivio de Tomiño que contó con la presencia de autoridades locales, vecinos y vecinas.
El galardonado, recogió el reconocimiento visiblemente emocionado, agradeciendo el homenaje con humildad y resaltando el desinterés con el que siempre trabajó por Tomiño. «Todo lo que hice fue por mi pueblo y por mi gente», aseguraba Manolo mientras añadía que «este día quedará grabado en mi memoria para siempre».
Manuel Álvarez fue motor de proyectos colectivos que continúan en activo a día de hoy en el municipio tomiñés. Fue una persona implicada en las comisiones de fiestas, entre ellas las del Alivio; y también desarrolló una labor fundamental en la traída de aguas Tomiño-Forcadela, apostando siempre por la modernización y por el servicio para los vecinos y vecinas.
«Homenajear a Manolo es reconocer la importancia de todas las personas que, con humidad y dedicación, hacen posible el bien común. Su vida es un ejemplo de generosidad y compromiso y simboliza los valores que queremos mantener vivos en las Fiestas del Alivio: identidad, convivencia y orgullo colectivo», afirmó durante el acto la alcaldesa de Tomiño, Sandra González.
Por otro lado, la regidora quiso agradecer también la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Protección Civil de Tomiño, ya que «gracias a la coordinación de estas con las comisiones, todo sale de la mejor forma posible».
