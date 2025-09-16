Herido grave un ciclista de 15 años en una prueba en Ponteareas

El Gran Premio de Ciclismo Festas de Setembro Borja Gómez Méndez, que se celebró este domingo en Ponteareas, se vio empañado por la caída de un ciclista, de 15 años de edad y miembro del Club Ciclista Coruxo, que tuvo que ser evacuado en estado grave y que ayer permanecía en la UCI.

El incidente de produjo en la última vuelta y la hipótesis que barajan los servicios de emergencia es que quiso hacer un sprint hasta la meta, pero cayó y se golpeó con una señal.

La Policía Local de Ponteareas tuvo que escoltar a la ambulancia para que pudiera asistir cuanto antes al ciclista, que entró en parada cardiorrespiratoria, aunque lo lograron estabilizar gracias al uso de un desfibrilador semiautomático (DESA).