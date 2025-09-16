A Freixa cierra la temporada estival sin incidencias graves
La playa fluvial de A Freixa, en Ponteareas, cierra la temporada estival sin percances de gravedad, tal y como refleja el informe de la Axencia Galega de Emerxencias, que solo registró incidencias leves.
El concejal de Seguridad, Juan Carlos González Carrera, muestra su satisfacción por este balance y felicita a los integrantes del servicio de socorrismo por su trabajo, así como a todos los vecinos, vecinas y visitantes porque «entre todas y todos hacemos un uso más responsable de los espacios públicos y los convertimos en espacios agradables cuando todos respetamos las normas de convivencia y uso».
Así, a lo largo de casi tres meses, el Concello de Ponteareas dispuso de servicio de socorrismo en la playa de A Freixa para velar por la seguridad de todas y todos los bañistas desde las 11.00 hasta última hora de la tarde.
