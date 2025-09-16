El Club de Lectura María Tydeska inicia nuevo curso

La Biblioteca Municipal de Tui lanza una nueva edición del Club de Lectura María Tydeska, cuyo plazo de inscripción está abierto hasta el 26 de septiembre para todas las personas mayores de 18 años que tengan el carné de socio de la biblioteca tudense o de la Rede de Bibliotecas de Galicia.

Las personas que ya hayan participado en la temporada 2024/25 mantienen su plaza, mientras que aquellas que deseen incorporarse deben inscribirse personalmente en la propia biblioteca o enviando un correo electrónico a biblioteca@tui.gal. Una vez completadas las plazas vacantes por riguroso orden de inscripción, se formará una lista de espera.

La participación es gratuita y la biblioteca proporciona los libros para cada sesión. Las actividades se desarrollarán desde el mes de octubre de 2025 hasta junio de 2026 con una sesión el segundo miércoles de cada mes. Se leerá un libro diferente cada mes, proponiendo lecturas diversas y variadas.