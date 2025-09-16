Bas advierte de graves problemas de tráfico por la peatonalización

El PP de Redondela se suma a las voces críticas con la semipeatonalización de la Praza da Constitución y las calles Telmo Bernárdez y Figueiral, en el centro de Redondela, una medida que entró en vigor la semana pasada y que ha generado una importante controversia entre los vecinos. El portavoz popular, Javier Bas, advierte de «graves problemas tráfico e de atascos, especialmente a determinadas horas do día, nas principais rúas da vila», y también lamenta la «forte conflitividade e malestar espertada na inmensa maioría dos veciños por estas restricións».

El edil considera que el cierre de Figueiral, Telmo Bernárdez y la Praza da Constitución excepto a los residentes, carga y descarga y vehículos de emergencias obedece «exclusivamente a unha decisión sectaria feita con absoluta improvisación e sen consenso coa cidadanía», y pone esta medida como ejemplo de que el bipartito dirigido por Digna Rivas «goberna totalmente de costas ao pobo». Así, subraya que esta actuación provoca «moitos máis prexuízos á fluidez da circulación na localidade que os beneficios baseados nunha suposta prioridade peonil e redución da contaminación».

«Falar de aposta polo peón cando os coches van seguir pasando, aínda que loxicamente en menor medida polas restricións, e de que en Redondela se vai contaminar menos, cando o certo é que aumentará xa que circularán os mesmos coches por outras rúas, pero durante máis tempo polos rodeos, é a maneira que ten o goberno de xustificar o inxustificable», apunta Bas.

Además, recuerda que los comerciantes entregaron en mayo 1.700 firmas en contra esta actuación de cierre del casco antiguo. «O resultado é que as rúas principais de Redondela estanse a colapsar aínda máis, os veciños dos Eidos e doutras zonas teñen que dar un gran rodeo para chegar ás súas casas e os comerciantes vense afectados negativamente con menor tránsito de clientes», lamenta.