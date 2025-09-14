Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Último día para reservar plaza en la cena serfardí de Tui

El Parador de Tui acogerá el próximo viernes una cena serfardí, acompañada del grupo musical Kupala. Para participar es necesario reservar previamente antes del 15 de septiembre, llamando al 986600300 o escribiendo a tui@parador.es. El precio por personas es de 38 euros.

