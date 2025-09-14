Último día para reservar plaza en la cena serfardí de Tui
El Parador de Tui acogerá el próximo viernes una cena serfardí, acompañada del grupo musical Kupala. Para participar es necesario reservar previamente antes del 15 de septiembre, llamando al 986600300 o escribiendo a tui@parador.es. El precio por personas es de 38 euros.
