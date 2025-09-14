Redondela limpiará las márgenes de los ríos para evitar desbordamientos

El Concello de Redondela ha contratado una empresa especializada en gestión ambiental para desarrollar los trabajos de limpieza de las márgenes de los ríos en los tramos urbanos antes de la llegada de las temporada de lluvias propia del otoño. Las labores, en coordinación con la Concejalía de Medio Ambiente, se centrarán en los canales del Alvedosa,Pexegueiro y Maceiras a su paso por Redondela, así como los ríos Fondón, Maceiras y Pugariño en Chapela. El edil de Medio Ambiente, Alberto Álvarez, explica que en este último cauce, limítrofe con Vigo, se acondicionará a pesar de no ser competencia municipal «ante la falta de actuación por parte de la Xunta».

Los trabajos arrancarán la próxima semana y consistirán en la eliminación de especies invasoras y protegiendo las especies autóctonas «sin dañar el hábitat y la vegetación de ribera». Álvarez recuerda que este ecosistema es «muy sensible» y cumple un papel «fundamental» para mantener vivo el río y su fauna. Un síntoma claro de la buena situación de los ríos redondelanos es la gran cantidad de patos, tanto adultos como crías, que pueden observarse por el Alvedosa a su paso por el centro de la villa.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, subraya que el hecho de que se trabaje en los tramos urbanos responde a que el Concello carece de competencias fuera de esas márgenes, «onde o río pasa a ser competencia exclusiva de Augas de Galicia». Desde el departamento de Medio Ambiente confían en que este organismo, dependiente de la Xunta, realice también las tareas de mantenimiento y limpieza en los tramos de su competencia «antes de que cheguen as fortes precipitacións do outono».

Época de cría

Los trabajos no se realizaron antes puesto que entre los meses de marzo y agosto, ambos incluidos, no se pueden realizar actuaciones de limpieza en los cauces fluviales para preservar este delicado ecosistema y respetar la época de cría de aves y anfibios.

Las labores de mantenimiento en los ríos son muy importantes para tratar de evitar los desbordamientos, una situación que cada invierno suele producirse en el último tramo del cauce del Maceiras, antes de llegar al casco urbano de Redondela, donde es habitual todos los años ver inundado tanto el paseo fluvial como las fincas de los alrededores. Esta situación provoca importantes desperfectos en esta ruta peatonal a causa de las crecidas del río.