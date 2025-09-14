El PP, en contra del préstamo de 3,17 millones para renovar el alumbrado de Tui
El PP de Tui denuncia que el gobierno socialista de Enrique Cabaleiro «pretende hipotecar al Concello con un préstamo del Estado por importe de 3,17 millones de euros para la renovación del alumbrado público». Advierten los populares que esta operación se produce por haber agotado buena parte del remanente de tesorería, que se redujo de más de 11 millones a poco más de 3 millones disponibles en la actualidad.
«No le llega con gastar los ahorros de los tudenses, ahora también nos mete en un préstamo a 10 años que convertirá a Tui en un Concello endeudado cuando hasta hace poco presumía de deuda cero. Es una auténtica irresponsabilidad», critica el portavoz del PP, Nico Montes, recordando que Tui fue durante años «ejemplo de buena salud financiera, sin deuda bancaria y con capacidad de inversión gracias al remanente». «La gestión socialista llevó a agotar esos fondos a base de gasto corriente descontrolado», valoran desde el PP.
Los populares también indican que en la anterior convocatoria de este programa estatal para la renovación del alumbrado público, las ayudas eran a fondo perdido, y otros Concellos como Tomiño o Salvaterra sí supieron aprovechar la oportunidad para modernizar su alumbrado sin coste alguno para los vecinos. «En Tui, por el contrario, la falta de gestión y diligencia del alcalde hizo que se perdiera esa oportunidad y ahora venden como éxito lo que en realidad es el mayor préstamo concedido a Galicia en este programa», destaca el PP.
