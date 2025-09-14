Porriño estrenará el próximo año una sala de cine municipal

Porriño tendrá su primera sala de cine municipal y una de las pocas en funcionamiento de toda Galicia el próximo año. Se ubicará en el actual auditorio del centro cultural, cuyo proyecto de reforma interior acaba de salir a licitación, con una inversión de más de 250.000 euros, subvencionados por la Diputación de Pontevedra. Además, se dotará a la sala con tecnología de última generación y contará con una capacidad para 170 butacas.

La intervención supondrá una transformación integral de la planta baja del edificio, centrada en los espacios de auditorio, escenario y camerinos, que serán restituidos para dar lugar a una sala versátil, adaptada tanto a proyecciones cinematográficas como a la celebración de conferencias o charlas.

El proyecto se centrará fundamentalmente en cuatro actuaciones: la redistribución de los espacios eliminando la zona de escenario elevado y camerinos traseros, de manera que el espacio dedicado a la sala avance hasta el fondo del edificio; la mejora de las características estéticas y acústicas, con aislamiento acústico y acabado en madera; la renovación de las butacas existentes, colocando tres modelos distintos para adecuar el auditorio a diferentes usos y la instalación de nuevas luminarias adaptadas a los nuevos espacios y nuevas instalaciones de sonido. Las obras, financiadas con cargo al Plan +Provincia de la Diputación, tendrán un plazo de ejecución de seis meses, por lo que se espera que la nueva sala de cine de Porriño pueda encender sus proyectores el próximo año.

Por otro lado, el Concello ya llevó a cabo la contratación del suministro e instalación de equipamiento audiovisual, que ascendió a cerca de 100.000 euros, subvencionados por Agadic. El equipo cuenta con todos los requerimientos técnicos exigibles para la proyección de estrenos de cine, siendo la misma tecnología que se utiliza en las salas de cine convencionales. «Dispondrá de un sistema de proyección en 4K Ultra Alta Definición, pantalla profesional y un avanzado sistema de sonido envolvente, que permitirá exhibir estrenos de cine y ofrecer una experiencia audiovisual de primer nivel», detalla el alcalde, Alejandro Lorenzo.

«Este proyecto no solo es una apuesta por la cultura, sino también por el dinamismo económico y el atractivo de nuestro Concello. O Porriño contará con la única sala de cine municipal de la comarca, una infraestructura pública pionera en Galicia que colocará a nuestra villa en el mapa cultural de nuestra comunidad. Será un espacio moderno, acogedor y tecnológicamente preparado para ofrecer programación de calidad durante todo el año», promete el regidor porriñés.