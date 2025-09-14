Ponteareas espera superar los 200 escolares inscritos en las aulas matinales

La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, y el concejal de Educación, Ricardo González, visitaron algunas de las aulas matinales que el Concello pone a disposición de las familias para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, informaron desde el Concello de Ponteareas. Este servicio municipal incluye también aula tardía en el CEIP Feliciano Barrera, en la parroquia de Guláns, y servicio de comedor en el CEIP Santiago de Oliveira.

El programa, subvencionado para reducir al mínimo el coste para las familias, registró el pasado curso la participación de alrededor de 200 escolares. Según explicó el concejal, la cifra será superada este año: «En esta primera semana, en la que el alumnado de primero de infantil aún está en proceso de adaptación, ya se ha alcanzado casi el número total de usuarios del curso pasado. La previsión es que aumente cuando se incorporen los niños y niñas de infantil y sus hermanos».

Las aulas matinales abren de lunes a viernes a partir de las siete de la mañana, ofreciendo a los padres un espacio seguro en el que sus hijos pueden aprender, jugar y socializar antes del inicio de la jornada escolar.