Nigrán oferta más de 800 plazas en actividades deportivas o artísticas

El Concello de Nigrán abrirá a partir del 15 de septiembre el plazo de inscripción para las actividades deportivas y culturales municipales. La oferta alcanza un total de 811 plazas, repartidas entre 11 modalidades deportivas y 6 culturales. Además, el precio público de las actividades se mantiene desde el año 2017.

En el ámbito deportivo, se ofertan 601 plazas en actividades como mantenimiento físico, ejercicio para mayores, aeróbic-step, yoga, tai-chi, surf, pilates, zumba, tenis, marcha nórdica y entrenamiento funcional.

En el apartado cultural, se ponen a disposición 210 plazas en cerámica, pintura, grabado, torno, teatro y cómic.

El alumnado empadronado que ya participó en el curso pasado tiene su plaza reservada en el mismo horario y puede formalizar la matrícula online en www.actividadesnigran.es o presencialmente los días 15 y 16 de septiembre en el auditorio municipal; a excepción de las actividades de tenis, teatro y música.

Por otro lado, el 18 y 19 de septiembre podrán solicitar plaza, de forma presencial en el auditorio, los vecinos empadronados que quieran iniciar una nueva actividad. Posteriormente, el 24 y 25 de septiembre se abrirá la inscripción para personas no empadronadas, únicamente en caso de quedar vacantes. En este caso, las inscripciones se realizarán en el salón de plenos del Concello de Nigrán.

Las actividades se desarrollarán del 1 de octubre al 31 de mayo de 2026, con precios de 75 euros por curso para empadronados y 100 euros para no empadronados.

«El objetivo es fomentar el deporte y las artes entre toda la población, con calidad y precios accesibles», destacó el alcalde, Juan González.

Toda la información con horarios orientativos está disponible en la web oficial municipal del Concello de Nigrán: www.nigran.es.