El investigador rosaleiro Tamuxe, homenajeado en Oia
El Real Mosteiro de Oia reconoce su larga labor de divulgación del patrimonio del Baixo Miño
El Mosteiro de Oia acogió un emotivo acto privado de reconocimiento a Xoán Martínez Tamuxe, investigador incansable y referencia obligada para el estudio de la historia, la arqueología y el patrimonio del Baixo Miño.
Tamuxe, de 94 años y nacido en O Rosal, lleva más de medio siglo dedicado a la investigación histórica y a la divulgación cultural, con aportaciones fundamentales a la puesta en valor del patrimonio gallego.
El acto contó con la intervención inicial de Sarah Barbará, coordinadora del proyecto de recuperación del Real Mosteiro de Oia, quien dio paso a la alcaldesa, Cristina Correa. Por su parte, el director del Real Mosteiro de Oia, Xoán Martínez, subrayó el papel de Tamuxe como «voz viva de la memoria del Baixo Miño», antes de entregar un regalo conmemorativo al homenajeado.
Cada año, el Real Mosteiro de Oia organiza un acto para homenajear a personas que, a través de su labor, contribuyeron a preservar o difundir su historia. En esta séptima edición, la figura de Xoán Martínez Tamuxe se une a la lista de nombres ilustres vinculados al patrimonio y a la memoria colectiva de la comarca. Algunos de los reconocidos en años anteriores también estuvieron acompañando a Tamuxe en este día.
