El Festival Miñorsóns pone la nota musical a la noche de Gondomar

El festival de músicas tradicionales y del mundo Miñorsóns llega hoy a la localidad de Gondomar. La plaza de A Paradela acogerá desde las 21.30 horas las actuaciones de la P.O.E Piccola Orchestra Ecletnica de Italia, la Orkestar Misina de Croacia y Hungria y, desde Galicia, la actuación del grupo Tradisón. El evento cuenta con entrada libre y gratuita para todas aquellas personas que decidan acudir a la plaza.