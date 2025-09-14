A Cañiza mantendrá el césped de Augas Férreas con un robot
El alcalde destaca que el Concello apuesta por «soluciones innovadoras y sostenibles»
El Concello de A Cañiza está llevando a cabo trabajos de mantenimiento y reparación en el campo de fútbol de Augas Férreas, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de uso y seguridad para los deportistas, informó el alcalde, Luis Piña.
Las actuaciones, ejecutadas por la empresa especializada Ginkgo Sports Turf & Gardens, forman parte de la estrategia municipal para modernizar las infraestructuras deportivas. Los trabajos incluyen el descompactado, cepillado y redistribución homogénea del caucho del terreno de juego, así como la limpieza de pequeños elementos metálicos que puedan suponer un riesgo para los usuarios. La inversión total asciende a 1.331 euros.
Estas tareas se complementan con el uso de TurfRob, el primer robot diseñado específicamente para el mantenimiento de campos de césped artificial. Desarrollado en Alemania y probado en España desde 2021, este dispositivo se controla a través de una aplicación móvil y funciona con baterías recargables, lo que lo convierte en un sistema 100% sostenible.
«Desde el Concello seguimos apostando por la mejora de nuestras instalaciones deportivas, incorporando soluciones innovadoras y sostenibles que garanticen la seguridad de los usuarios y la calidad del terreno de juego», señaló Piña.
