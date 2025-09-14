Camos celebra hoy el festival de cultura hip-hop y roots Camart

El festival gratuito Camart, organizado por la asociaciónCam Art Prods & Rúa&Stylo, se celebrará durante la jornada de hoy en Camos, Nigrán. En concreto, el evento tendrá lugar en el juego de bolos de Vilar y comenzará a las 13.30 horas con la actuación de Sound System Vermut. Allí, participan, entre otros, Hermano L, Tomawok, Seoane & Doval o El Puto Coke & Elecesar. El festival rematará a las 3 de la madrugada.