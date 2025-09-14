Camos celebra hoy el festival de cultura hip-hop y roots Camart
El festival gratuito Camart, organizado por la asociaciónCam Art Prods & Rúa&Stylo, se celebrará durante la jornada de hoy en Camos, Nigrán. En concreto, el evento tendrá lugar en el juego de bolos de Vilar y comenzará a las 13.30 horas con la actuación de Sound System Vermut. Allí, participan, entre otros, Hermano L, Tomawok, Seoane & Doval o El Puto Coke & Elecesar. El festival rematará a las 3 de la madrugada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hundido en Mauritania un pesquero de capital gallego: «Fue rapidísimo»
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- La lectura y el debate conquistan Vigo
- La agencia del Celta renuncia al viaje de Stuttgart
- Un pesquero portugués solicita auxilio frente a la Costa da Vela
- Relevo en la sala de profesores
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos