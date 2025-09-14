Baiona acoge una nueva edición del programa + Convivir con clases de risoterapia y baile de salón
El programa +Convivir de la Diputación de Pontevedra llegará de nuevo a Baiona el próximo sabado 20 de septiembre. El evento, gratuito, tendrá lugar en el pabellón municipalen horario de 16.30 a 20.30 horas. Durante la jornada de desenvolverá una charla de primeros auxilios y nutrición, una clase de risoterapia y otra de bailes de salón. Al remate, se ofrecerá una degustación de vino gallego acompañado de una actuación musical.
