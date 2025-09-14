Arranca el proceso judicial contra el relleno de Baiona

Septiembre ha devuelto el trasiego de camiones al puerto deportivo de Baiona tras el parón estival. La que no ha cesado durante el verano ha sido la presión vecinal contra el relleno que servirá para ampliar las instalaciones náuticas y rematar un proyecto iniciado hace dos décadas. Las concentraciones semanales han continuado cada jueves de julio y agosto convocadas por Salvemos Santa Marta ante lo que consideran un «atentado ambiental» que afectará a las corrientes y acentuará la pérdida de arena en la playa que la plataforma lleva en el nombre. Su lucha inicia su recorrido también en los juzgados. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha admitido a trámite esta misma semana el recurso contencioso administrativo que la entidad interpuso en julio contra la concesión otorgada por Portos de Galicia a la sociedad Puerto Deportivo de Baiona S.A. para la construcción y explotación hasta 2052 de 57.186,18 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre en pleno centro baionés.

El recurso interpuesto por la plataforma incide en las «irregularidades» que consideran ha cometido el organismo de la Xunta en relación a la ampliación del puerto deportivo. Las mismas que relatan en las más de mil denuncias ciudadanas que se han remitido por escrito por la vía administrativa desde mayo tanto a Portos como a la Dirección Xeral de Patrimonio. Tanto el pleito que ahora inicia su andadura en el TSXG como las reclamaciones individuales exigen la suspensión cautelar de los trabajos por «carecer de una evaluación actualizada de impacto ambiental». La última data de 2002, cuando se había validado el proyecto que permaneció inacabado hasta ahora. Consideran que sus efectos jurídicos «han quedado desfasados porque han transcurrido más de 20 años».

Valedora do Pobo

La plataforma considera que el procedimiento de adjudicación presenta otras irregularidades como la falta de transparencia. «Fíxose todo moi rápido e sen informar a todos os afectados», explica su presidente, Rafael Lores. Los opositores al proyecto tendrán ahora la oportunidad de analizar los detalles del expediente, cinco meses después de conocer la intención de la nueva gestora del puerto deportivo, Nauplia, de ampliarlo y ejecutar el relleno para ello. En todo este tiempo han solicitado la documentación tanto a Portos de Galicia como al Concello de Baiona, que emitió también informes al respecto, sin éxito. Por ello han acudido a la Valedora do Pobo para denunciar esa falta de información por parte de las administraciones implicadas.

El procedimiento judicial les permitirá acceder al expediente que obra en Portos, organismo al que el juez ya ha requerido la entrega de la documentación relacionada con el asunto. «Agora podemos ver se hai cousas que se fixeron mal. Temos indicios de que non se respetaron as obrigas de informar e de actualizar os estudos de afeccións que poderemos confirmar cos papeis», argumenta Lores. El colectivo espera que se le conceda en breve la justicia gratuita que solicitó en julio para evitar los gastos judiciales como entidad sin ánimo de lucro.

La vía contenciosa está en marcha y sigue pendiente la penal. La Fiscalía de Medio Ambiente de Vigo todavía no se ha pronunciado acerca de la demanda que presentó la agrupación local del PSOE de Baiona hace tres meses por lo que considera una agresión ambiental a la bahía, pero también paisajística por su impacto visual en el frente marítimo baionés.