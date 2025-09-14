La abuela vegana de Salceda, una «influencer» más

Rondaba el verano de 1979 y, con apenas 22 años, Maku Moreno decidió cambiar su vida de raíz. Dejó de fumar, de beber y de consumir productos animales. «En vez de quejarme, voy a cambiar cosas y llevar una vida más sana», recuerda que pensaba por aquel entonces. A día de hoy, a sus 68 años, Maku es conocida como «la abuela vegana» por sus más de 10.000 seguidores en Instagram.

Desde hace unos cinco años, Maku dedica gran parte de su tiempo libre a las redes sociales. Fue una de sus hijas quien la animó: «Me dijo: mamá, yo creo que puedes ayudar muchísimo», cuenta la influencer. Hoy comparte recetas, reflexiones y rutinas con una comunidad que crece cada día. Su hija le ayuda cuando necesita editar algún contenido, pero tal y como cuenta Maku «yo ahora ya me manejo mucho más en Instagram y hago cosas sola, aunque si necesito ayuda en algo concreto, llamo a mi hija».

Sus historias se actualizan casi a diario y sus reels, semanales, alcanzan a miles de personas. La mayor parte de sus seguidores asegura que son personas jóvenes, pero dice que «también encuentro gente de mi misma edad, aunque menos».

Su éxito no ha pasado desapercibido. Grandes marcas del mundo vegano como Heura o La Vanetta le envían asiduamente sus productos para que los pruebe y los muestre en sus recetas. Ahora, se muestra emocionada porque en la VeganaGal, que se celebrará en Vigo el 25 y 26 de octubre, cocinará en directo junto a otra influencer.

Cuando Maku apostó por la dieta vegetariana, la decisión estaba clara y no era fruto de una moda pasajera, pues por aquel entonces no existían ni influencers ni hashtags que animasen a comer verduras. De hecho, ni siquiera conocía a nadie que no consumiese carne animal. «La idea», tal y como cuenta a FARO, «surgió únicamente de mi cabeza, necesitaba un cambio, no quería seguir haciendo daño a los animales».

Años después conoció a Víctor, su actual pareja, que casualmente descubrió tiempo después que también practicaba una alimentación vegetariana. Juntos formaron una familia de siete hijos que criaron y educaron en el vegetarianismo. Cuando estos crecieron, se fueron a vivir a Londres, y desde allí le mostraron a sus progenitores un mundo nuevo de alternativas. En ese momento, ambos decidieron dar el paso definitivo hacia el veganismo.

Con casi setenta años de vida, ha vivido entre Vigo, Gondomar y Porriño y, desde hace dos décadas, en Salceda de Caselas. Allí, en una casa con finca y huerta situada en la parroquia de Parderrubias, organiza sus quehaceres diarios. Camina hasta el centro del pueblo, compra verduras en la feria de los miércoles y cocina con lo que encuentra en el mercado local. «Me encanta la comida tradicional. Hago recetas normales y las veganizo: una empanada de la «no zorza», un cocido de verduras o una parrillada con hamburguesas vegetales», cuenta.

La instagramer presume de unas analíticas «perfectas». Su médica de cabecera en Salceda la sigue en redes y asegura que «siempre se sorprende con los valores de las analíticas». Su suplementación se reduce a una dosis mensual de vitamina B12. «Tomo proteínas vegetales en cada comida, no necesito la animal», afirma.

Hoy, a sus 68 años, su vitalidad rompe estereotipos y ofrece un mensaje inspirador: nunca es tarde para cambiar aquello que no te gusta.

Desde una pequeña parroquia, su voz y sus recetas viajan a través de internet recordando que comer consciente, cuidar el entorno y vivir con respeto no pasa de moda.