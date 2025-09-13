Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taller de memoria para mujeres en Crecente

La Biblioteca Municipal de Crecente acogerá, del 6 de octubre al 24 de noviembre, un taller de momoria destinado a mujeres. La actividad se desarrollará los lunes, en horario de 18.45 a 20.15 horas. Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar en llamando al 986.666.300.

