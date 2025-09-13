Segunda jornada de Merca na Rúa en Porriño
Porriño acoge hoy la segunda jornada de compras con descuentos en la calle con su tradicional feria Merca na Rúa. Más de una veintena de establecimientos ofrecen productos de todo tipo con descuentos que parten del 50%. También habrá animación infantil.
