Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segunda jornada de Merca na Rúa en Porriño

Porriño acoge hoy la segunda jornada de compras con descuentos en la calle con su tradicional feria Merca na Rúa. Más de una veintena de establecimientos ofrecen productos de todo tipo con descuentos que parten del 50%. También habrá animación infantil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents