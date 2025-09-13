Sabarís tendrá la mayor humanización de Baiona

El pleno de Baiona aprobó el lunes la Humanización de la Travesía Interior de Sabarís (Fase II), una actuación que supondrá una inversión de 1.818.915 euros y que será financiada al 100 % por la Xunta. Con esta actuación se renuevan más de 8.600 metros cuadrados de espacio público. El acuerdo salió adelante por unanimidad.

El ámbito de actuación comprende el entorno inmediato de la Plaza Victoria Cadaval y el tramo de las calles Julián Valverde y Porta do Sol, entre el cruce con José Pereira Troncoso y la glorieta del General Santos Peralba.

La intervención dará respuesta a las carencias actuales de la travesía, que presenta irregularidades en el pavimento, estrechamientos en las aceras, falta de zonas verdes y plazas de aparcamiento desordenadas e irregulares. También se corregirán las deficiencias en las redes de saneamiento y recogida de pluviales y se eliminarán los numerosos cables aéreos de electricidad y telefonía, que afectan de forma notable a la imagen urbana.

El proyecto prevé la reducción de la calzada a un único carril de 3,5 metros, lo que permitirá ensanchar las aceras hasta más de 1,80 metros, pavimentadas en granito silvestre moreno. Además, se regulará el estacionamiento, se crearán nuevas zonas ajardinadas y un espacio de descanso para viandantes y peregrinos, con arbolado y pavimento de jabre a modo de alameda.

Según explicó el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, la actuación refuerza también el valor patrimonial del entorno y sus elementos catalogados, protegidos por el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Baiona (PEPCHAB). Entre ellos está el Puente Medieval sobre el río Groba, catalogado con protección integral, donde se realizarán trabajos de limpieza manual en seco para preservar sus elementos de cantería y realzar su protagonismo dentro del Camino de Santiago por la Costa.

En el tramo de la ruta jacobea, el pavimento se diferenciará con granito de distinto color y se instalarán piezas de bronce con vieiras cada 25 metros, siguiendo las directrices oficiales de señalización.

El alcalde destaca que la humanización permitirá ordenar el tráfico rodado y mejorar la seguridad vial, gracias a la reducción de la calzada y la clara separación de espacios entre vehículos y peatones. Con ello se busca una movilidad más cómoda y segura, especialmente para niños, mayores y personas con movilidad reducida.

El proyecto será cofinanciado gracias a un convenio firmado en enero de 2025 entre el Concello de Baiona, la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras y la Agencia Galega de Infraestructuras. La Xunta aportará el 70% del presupuesto (1.273.240 euros) y la Agencia el 30% restante (545.674 euros), con cargo a los ejercicios 2025 y 2026. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 12 meses desde su inicio.