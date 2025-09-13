Redondela organiza una salida a Ourense, Celanova y Vilanova dos Infantes

El programa «Redondela viaxa» convoca una excursión a Celanova, Vilanova dos Infantes y Ourense con tres fechas: el 29 de septiembre y el 1 y 3 de octubre. El plazo de inscripción estará abierto del 15 al 19 de septiembre en la Oficina de Turismo, en la rúa Isidoro Queimaliños. El único requisito es estar empadroado en Redondela y tener más de 55 años. En Celanova se visitará la Praza Maior y el monasterio de San Salvador. En Vilanova la Torre da Homenaxe, el burgo medieval y la Cova de San Vivián. Por último, en la ciudad de Ourense las visitas serán As Burgas, la Praza Maior y la Igrexa de Santa Eugenia.