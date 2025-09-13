El pregón de Xabier Fortes abre la Festa da Temporada en Mondariz-Balneario

Mondariz-Balneario recupera hoy el esplendor de los años 20 con la segunda edición de la Festa da Temporada, un evento que nació el año pasado para celebrar el centenario de su constitución como Concello independiente, pero con la intención de tener continuidad en el tiempo. La fiesta se extenderá todo el fin de semana, con puestos de artesanía, degustaciones, actividades lúdicas, catas y música.

El periodista y presentador Xabier Fortes será el encargado de abrir la fiesta con su pregón, hoy a mediodía. Durante todo el día habrá mercado de productos de proximidad, artesanía y bisturería, obradoiros, juegos, exhibiciones y dos pases de la obra de teatro «Pasaxe con figuras. Castelao no Balneario», que tendrán lugar a las 18.30 y a las 20 horas, con aforo limitado a 75 personas. La música también ocupa buena parte de la agenda, con la actuación de Brais das Hortas a las 20.15 horas y los conciertos de A Banda da Loba y Xira Lovismo a las 22 horas. Por último, a medianoche habrá sesión Dj con Amarok.

El domingo continúa la fiesta con la apertura de los puestos a las 10 horas. Por la mañana habrá obradoiros infantiles, exhibición y obradoiro de croquet, catas de sidra y vino, pasacalles y sesión vermú. Las catas de sidra y vino continuarán por la tarde y también habrá otros dos pases de la obra de teatro «Castelao no Balneario», a las 17.30 y a las 19 horas. El concierto de Agarimos da Terra cerrará esta segunda edición de la Festa da Temporada, a la que el Concello de Mondariz-Balneario invita a acudir vestidos de época para revivir los gloriosos años 20.