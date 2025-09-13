El PP de Tomiño busca la colaboración de la Xunta para avanzar en el saneamiento

El PP de Tomiño se reunió ayer con la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ánxeles Vázquez, para tratar sobre la red de saneamiento municipal y analizar las distintas ayudas que ofrece la Xunta de Galicia a los concellos y las posibilidades de colaboración del gobierno gallego para extender este servicio básico al 100% de las viviendas del municipio.

Los populares, encabezados por la presidenta local, Lara Meneses, y la portavoz municipal, Mónica Otero, recabaron información técnica sobre posibles soluciones, costes y líneas de colaboración entre administraciones con el objetivo de trasladarlas al pleno y poder corregir las carencias de Tomiño en materia de saneamiento.

En este sentido, desde el PP lamentan que los presupuestos municipales de 2024 solo contemplaban una partida de 60.000 euros para esta área; y que el gobierno local, del BNG, «perdió una gran oportunidad de invertir 1,2 millones de euros en esta actuación con cargo al Plan Extra de la Diputación de Pontevedra, que financiaba un total de 900.000 euros, ya que optó por otra obra en lugar de extender esta dotación básica a los miles de vecinos que todavía carecen de la misma tras 18 años del BNG en la alcaldía».