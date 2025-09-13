Ponteareas paraliza la N-120: «Más infraestructuras, menos sepulturas»
Más de 50 personas, convocadas por la corporación y la plataforma vecinal, cortan el tráfico para exigir al Ministerio de Transportes el inicio urgente de las obras de seguridad
Ponteareas paralizó ayer la N-120 con el objetivo de reclamar el inicio de las obras de mejora de la seguridad viaria en dicha carretera. La manifestación, que contó con el apoyo de todos los grupos políticos de la corporación, así como de la Plataforma en Defensa de la N-120 y de vecinas y vecinos, se realizó a la altura de la capilla de Os Remedios.
Allí, más de cincuenta personas se reunieron a las 19.00 horas con un único objetivo: bloquear el tráfico para exigir una respuesta satisfactoria por parte del Ministerio de Transportes que dé solución a la siniestralidad actual de esta vía, que atraviesa el centro urbano y divide en dos las parroquias de Areas y Xinzo y afecta de forma notable también a Arnoso.
Durante la paralización del tráfico, los presentes aunaban esfuerzos al grito de «queremos solución» y «Óscar Puente, ti que estás en Madrid, levantate e mira para aquí». También se podía leer «no más muertes» o «más infraestructuras, menos sepulturas» en las pancartas.
Tanto los grupos políticos de la corporación, como desde la propia plataforma de defensa aseguran que seguirán tomando medidas reivindicativas, como paralizar el tráfico una vez a la semana o incluso desplazarse a la capital y manifestarse junto al Ministerio de Transportes, hasta que se otorgue una solución al problema.
En palabras de la alcaldesa, Nava Castro, «decidimos tomar medidas hasta que nos reciba el director general de Carreteras».
Suscríbete para seguir leyendo
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Caballero exige a la ministra de Sanidad «todas las explicaciones del mundo» de por qué Vigo no es sede de los MIR
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon
- La Policía detiene a una madre por intentar matar a su hija de 10 años
- Ebrio, drogado, sin carné y sin seguro: la temeraria huida de un conductor por Beiramar