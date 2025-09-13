Ponteareas paraliza la N-120: «Más infraestructuras, menos sepulturas»

Ponteareas paralizó ayer la N-120 con el objetivo de reclamar el inicio de las obras de mejora de la seguridad viaria en dicha carretera. La manifestación, que contó con el apoyo de todos los grupos políticos de la corporación, así como de la Plataforma en Defensa de la N-120 y de vecinas y vecinos, se realizó a la altura de la capilla de Os Remedios.

Allí, más de cincuenta personas se reunieron a las 19.00 horas con un único objetivo: bloquear el tráfico para exigir una respuesta satisfactoria por parte del Ministerio de Transportes que dé solución a la siniestralidad actual de esta vía, que atraviesa el centro urbano y divide en dos las parroquias de Areas y Xinzo y afecta de forma notable también a Arnoso.

Durante la paralización del tráfico, los presentes aunaban esfuerzos al grito de «queremos solución» y «Óscar Puente, ti que estás en Madrid, levantate e mira para aquí». También se podía leer «no más muertes» o «más infraestructuras, menos sepulturas» en las pancartas.

Tanto los grupos políticos de la corporación, como desde la propia plataforma de defensa aseguran que seguirán tomando medidas reivindicativas, como paralizar el tráfico una vez a la semana o incluso desplazarse a la capital y manifestarse junto al Ministerio de Transportes, hasta que se otorgue una solución al problema.

En palabras de la alcaldesa, Nava Castro, «decidimos tomar medidas hasta que nos reciba el director general de Carreteras».