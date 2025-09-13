O Son do Tea continúa con Unión de Guláns

Los Xardíns da Xiralda, en Ponteareas, acogerán hoy la actuación de la Banda de Música Unión de Guláns en el marco del ciclo de conciertos «O Son do Tea». El representación tendrá lugar a las 12.30 horas . Previamente, a las 12.00 horas, comenzará el pasacalles por las vías del centro urbano.