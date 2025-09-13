Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Son do Tea continúa con Unión de Guláns

Los Xardíns da Xiralda, en Ponteareas, acogerán hoy la actuación de la Banda de Música Unión de Guláns en el marco del ciclo de conciertos «O Son do Tea». El representación tendrá lugar a las 12.30 horas . Previamente, a las 12.00 horas, comenzará el pasacalles por las vías del centro urbano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents