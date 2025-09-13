Nigrán hace justicia con Sebastián Pena

Nigrán busca resarcir la memoria de Sebastián Pena López (1895-1971), maestro de la República que ejerció en Parada y Vilariño, y cuya coincidencia de apellidos hace que se vincule erróneamente con el gran represor de la comarca, el Cabo Pena. Así, con el objetivo de zanjar para siempre esta falsedad histórica y devolverle el reconocimiento público que se merece, el Concello dedica su «Mes da Memoria» al maestro Pena, una persona muy comprometida a su vez con la vida social y cultural de la comarca. Para ello, hacen un llamamiento público para identificar con nombre y apellidos al alumnado que posa con él en una fotografía del 3 de noviembre de 1925 en la parroquia de Parada, en la que, a la izquierda del grupo, destaca una pizarra en la que aparece escrito: «Una buena educación es un tesoro».

«Desde el Concello de Nigrán restauramos la figura del maestro nacional asesinado en As Angustias, José Vázquez Grela; y ahora queremos hacer lo mismo con Pena, su amigo, quien sufrió una dura represión, y queremos que sus dos hijas sean testigo directo de esta enmienda», explica el alcalde, Juan González, historiador experto en la Guerra Civil, quien, como regidor, dedicó un parque público a Grela en 2018, después de divulgar su figura en diversas jornadas, y también dignificó su lápida en un acto público en el cementerio.

Ahora le toca a Sebastián Pena, protagonista del «Mes da Memoria» que Nigrán celebra cada octubre, coincidiendo con el mes en el que se produjeron los trágicos asesinatos de «A volta dos 9».

«Desde la proclamación de la República mostró su compromiso: encabezó, en Vigo, la junta civil de defensa de los poderes republicanos para evitar la parálisis de una administración bajo el control de los monárquicos; presidió el consejo escolar local; dinamizó las misiones pedagógicas y desarrolló una intensa actividad cultural desde la sociedad agraria de Paradela», explica sobre el homenajeado Carlos Méixome, historiador fundador del Instituto de Estudos Miñoráns, que ha contribuido a divulgar la figura de Pena dentro de sus investigaciones sobre la persecución franquista en la comarca.

Por su parte, el alcalde, Juan González, cuenta que «la coincidencia de su apellido con el del Cabo Pena, el gran represor de la comarca, provocó una confusión en la transmisión oral que llevó a una falsedad terrible que desde el propio Concello de Nigrán queremos enmendar». «Sin duda es un error no intencionado, resultado tanto de la popularidad del maestro, orador en los grandes mítines agrarios y republicanos, como del desconocimiento del escurridizo cabo Manuel González Pena, prototipo de represor, de asesino. No hay causa militar abierta contra las gentes de Nigrán y Baiona en la que no esté presente», destaca Méixome, aclarando que «Sebastián Pena López, el maestro republicano de Parada, castigado por los sublevados, nada tiene que ver con el jefe de los represores en el Val Miñor»