Mos rescindirá el contrato del servicio de ayuda a domicilio por deficiencias

El Concello toma la decisión al detectar múltiples incidencias en la prestación del servicio por parte de la empresa adjudicataria

Se tramitará un nuevo contrato

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo (en el centro), ayer, presidiendo la junta de gobierno local. / D.P.

Judit Bernárdez

Mos

El Concello de Mos rescindirá el contrato a la empresa concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), encargado de asistir a domicilio a personas dependientes, por múltiples incidencias en la prestación del servicio. Así lo acordó ayer la junta de gobierno, que inició el expediente para romper el contrato, que deberá ser llevado a pleno para su ratificación.

Se trata de una medida inusual, adoptada tras detectar múltiples incidencias y deficiencias en la prestación del servicio, como la rotación excesiva del personal auxiliar, la demora en trámites y gestiones, falta de actualización de los proyectos de intervención individuales, incumplimiento de horarios de atención, deficiencias en la organización del servicio, incumplimientos en recursos humanos y materiales y errores de facturación.

El Concello ya ha informado a la empresa de esta decisión y adelanta que ya está trabajando en la tramitación de un nuevo contrato «que garantice un servicio de calidad, estable y eficaz para todos los usuarios y usuarias del SAF, incorporando las mejoras que ya estaban reflejadas en el acuerdo anterior con la empresa en cuestión y que, a día de hoy, están incumpliendo».

El contrato en cuestión fue adjudicado hace apenas cinco meses, con un importe de casi 1,6 millones de euros. En este sentido, la alcaldesa, Nidia Arévalo, y la concejala de Política Social, Sara Cebreiro, subrayan que «la prioridad absoluta es garantizar la continuidad de la atención y el cuidado de las personas usuarias, asegurando que el servicio cumpla con sus necesidades y con las exigencias de calidad que merecen los ciudadanos».

En Ponteareas, las trabajadoras reclaman repetir el concurso

Las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Ponteareas pedirán al Concello ponteareano que tome la misma medida, tal y como manifestaron esta semana en una nueva jornada de huelga general. Las empleadas reclaman que se saque de nuevo a concurso el contrato, pues la empresa adjudicataria incumple ciertas obligaciones con las trabajadoras, que dicen no estar cobrando el último día laborable del mes y que llevan dos nóminas sin cotizar la parte proporcional de la paga extra y los pluses. El Concello de Ponteareas adjudicó el nuevo contrato del SAF a principios de año y ya en ese momento las trabajadoras advirtieron de que la empresa ganadora no tenía buenas referencias.

