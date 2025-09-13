La II Andaina Popular Valle Inclán completa la inscripción
La marcha ofrece este domingo un recorrido de 12 kilómetros entre el Pazo da Reboraina y el castillo de Soutomaior
A.P.
Redondela
La II Andaina Popular Valle Inclán, que se celebra este domingo con salida a las 9.00 horas desde el Pazo da Reboraina, ha completado las 160 plazas de la inscripción. La marcha ofrece un recorrido de 12 kilómetros hasta el castillo de Soutomaior, desde donde los participantes podrán retornar en autobús al punto de partida. Esta iniciativa está organizada por las asociaciones de vecinos Pozovello y A Miñoteira, la parroquia de Regoreda, la Sociedade Cultural de O Viso, Alén Nós, Irmandiñas de Soutomaior y las comunidades de montes de Moreira, O Viso, Ventosela y Arcade de Riba.
