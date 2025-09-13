Guláns rinde homenaje a sus pimientos
D.P.
Ponteareas
La parroquia de Guláns, en Ponteareas, celebra mañana la IX Exaltación del Pimiento de Guláns, en el Parque Avisoureira. El evento comenzará a las 10.30 horas y el momento clave será a las 12.30 con la lectura del pregón de la mano de María Lorenzo Prego, vecina de la parroquia y Vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE. Durante toda la jornada, habrá degustación del Pimiento de Guláns con churrasco y de postre, mermelada de pimiento con tetilla.
