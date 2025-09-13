Entran en vigor los presupuestos de Tui, por valor de 12,4 millones
El presupuesto municipal de Tui para este 2025 entró ayer en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, luego de concluir el plazo de exposición pública. Así, las cuentas, que ascienden a 12,4 millones de euros, quedan aprobadas definitivamente, siendo la primera vez en la historia de este Concello que lo hacen vinculado a una cuestión de confianza.
El gobierno socialista, que gobierna en minoría, se sometió a una cuestión de confianza a principios de julio tras un primer intento fallido de aprobar el presupuesto. En un segundo pleno, en sesión extraordinaria, tanto el PP como el BNG votaron en contra de la cuestión de confianza vinculada al presupuesto, lo que abría una vía a un cambio de gobierno que populares y nacionalistas descartaron desde el primer momento. Es por ello que, transcurrido un mes desde ese pleno, se aprobaron de manera automática e inicial las cuentas de Tui para este año.
Ahora, con su publicación definitiva en el BOPPO, entran en vigor. La mitad de dicho presupuesto municipal, el más alto hasta el momento, se destina a gastos en bienes corrientes y servicios. La otra mitad la consume mayoritariamente el gasto en personal municipal, que casi alcanza los 5 millones.
