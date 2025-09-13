Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto de corales, esta tarde en Mougás

La Casa Cultural de Mougás, en Oia, acoge esta tarde, a las 19.00 horas, el concierto de verano de la Coral Polifónica Vagalume de Oia. Actuarán también las agrupaciones invitadas Masa Coral do S.C.R. de Beade y la Coral Polifónica da Cañiza.

