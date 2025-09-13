Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CIE A Granxa, plató de cine

Regades en el rodaje en Porriño. | D.P.

D. P.

Porriño

El centro de negocios de Zona Franca en Porriño, el CIE A Granxa, se ha convertido en plató para la grabación de una serie.

Las instalaciones se transformaron en una comisaría y el delegado, David Regades, visitó el rodaje de este nuevo proyecto audiovisual.

