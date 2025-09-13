El BNG sitúa en «límite crítico» el centro de salud de Salvaterra
Salvaterra de Miño
El Bloque Nacionalista de Salvaterra alerta de la «situación crítica» que atraviesa el centro de salud de la localidad ante la falta de facultativos. Tal y como indican desde la agrupación, «esta semana llegó a haber un único médico de los cinco asignados al centro».
La portavoz del partido, Patricia Mariño, califica de «insostenible» esta situación «que está jugando con la vida de las personas».
Desde el BNG reclaman al Sergas «medidas urgentes para garantizar la asistencia sanitaria de los vecinos y vecinas».
