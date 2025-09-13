El BNG denuncia «falta de pluralidade» en el homenaje a las alfombristas

El BNG critica que la Diputación de Pontevedra no invitase al acto del programa «Aquí faltan páxinas» en homenaje a las mujeres alfombristas, realizado la semana pasada en el pazo de Santa Teresa de Redondela, a varios colectivos relacionados con esta tradicional labor que se realiza cada año durante las fiestas del Corpus. La formación nacionalista destaca que hubo varias agrupaciones de la provincia —y en concreto de la localidad anfitriona— que fueron «ignoradas, xa que non foron convidadas nin a participar nin tan sequera a asistir, o que provocou certo malestar no gremio», indican.

Ante esta situación, la diputada provincial del BNG Manuela Rodríguez solicitó ayer explicaciones al gobierno provincial sobre los criterios para las invitaciones al acto. En este sentido, acusó a la diputada de Igualdade, la redondelana Sandra Bastos, de no trasladar la convocatoria a la totalidad de las agrupaciones, «limitándose a contactar con só unha parte», algo que consideró «unha falta de pluralidade moi pouco elegante».

Rodríguez destacó que, al dejar de lado a varios de los grupos de mujeres implicados en esta manifestación cultural secular, la Diputación perdió una oportunidad perfecta para enriquecer el evento y tejer buenas relaciones con la totalidad del colectivo. «Non convidar a unha parte pode dar a impresión de que as mulleres ausentes son deslexitimadas ou menosprezadas a pesares de teren traballado de maneira ardua para promover esta tradición. É necesaria unha explicación dos criterios de convite e se houbo favoritismos», apuntó la diputada nacionalista.