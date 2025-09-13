El BNG denuncia «falta de pluralidade» en el homenaje a las alfombristas
Asegura que varios colectivos de la provincia no fueron invitados a asistir
A.P.
El BNG critica que la Diputación de Pontevedra no invitase al acto del programa «Aquí faltan páxinas» en homenaje a las mujeres alfombristas, realizado la semana pasada en el pazo de Santa Teresa de Redondela, a varios colectivos relacionados con esta tradicional labor que se realiza cada año durante las fiestas del Corpus. La formación nacionalista destaca que hubo varias agrupaciones de la provincia —y en concreto de la localidad anfitriona— que fueron «ignoradas, xa que non foron convidadas nin a participar nin tan sequera a asistir, o que provocou certo malestar no gremio», indican.
Ante esta situación, la diputada provincial del BNG Manuela Rodríguez solicitó ayer explicaciones al gobierno provincial sobre los criterios para las invitaciones al acto. En este sentido, acusó a la diputada de Igualdade, la redondelana Sandra Bastos, de no trasladar la convocatoria a la totalidad de las agrupaciones, «limitándose a contactar con só unha parte», algo que consideró «unha falta de pluralidade moi pouco elegante».
Rodríguez destacó que, al dejar de lado a varios de los grupos de mujeres implicados en esta manifestación cultural secular, la Diputación perdió una oportunidad perfecta para enriquecer el evento y tejer buenas relaciones con la totalidad del colectivo. «Non convidar a unha parte pode dar a impresión de que as mulleres ausentes son deslexitimadas ou menosprezadas a pesares de teren traballado de maneira ardua para promover esta tradición. É necesaria unha explicación dos criterios de convite e se houbo favoritismos», apuntó la diputada nacionalista.
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Caballero exige a la ministra de Sanidad «todas las explicaciones del mundo» de por qué Vigo no es sede de los MIR
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon
- La Policía detiene a una madre por intentar matar a su hija de 10 años
- Ebrio, drogado, sin carné y sin seguro: la temeraria huida de un conductor por Beiramar