As Neves acoge hoy la Galicia TOP TTR de bádminton

Jugadores y jugadoras de bádminton de toda Galicia se dan cita hoy en el Pabellón Municipal de As Neves para participar en la competición Galicia TOP TTR , en las categorías de Sub-17 y Sub-13.

El torneo se desarrollará entre las 9.30 y las 20.00 horas y el acceso es libre y gratuito para las personas que deseen asistir como público